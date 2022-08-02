Адвокат Давтян объяснила, как работает Центр защиты пострадавших от домашнего насилия

Адвокат Мари Давтян рассказала «Вечерней Москве», как она возглавила Центр защиты пострадавших от домашнего насилия.

Давтян призналась, что идея создать специализированный центр ей пришла в голову, когда она начала заниматься делами о домашнем насилии.

«Для этого нужна была организация, которая будет оказывать юридическую помощь по всей стране. Однако возможность создать такую модель у меня появилась только в 2013 году. Мы попробовали скоординировать сотрудничество адвокатов с региональными некоммерческими организациями и оказывать помощь. Этот метод заработал», — поделилась юрист.

В декабре 2017 года Центр защиты пострадавших от домашнего насилия получил финансирование от Фонда президентских грантов. Была открыта общероссийская сеть, чтобы оказывать помощь жертвам домашнего насилия по всей стране.

«Мы разделили страну на четыре части и стали сотрудничать с региональными партнерами. В Санкт-Петербурге это был кризисный центр для женщин „ИНГО“. На его основе адвокат консультирует женщин из Северо-Западного административного округа. У нас есть кризисный центр „Екатерина“ в Екатеринбурге: на их базе адвокат консультирует жительниц Сибири, Дальнего Востока и Урала. Также кризисный центр в Ростове-на-Дону, где наши адвокаты консультируют женщин Поволжья, Северо-Кавказского и Южного федерального округов. А Москва консультирует Центральный федеральный округ», — уточнила собеседница издания.

По ее словам, такой способ разделения был выбран по количеству жителей. Каждый адвокат консультирует клиентов на своей территории и отбирает дела, требующие вмешательства и сопровождения.