Общество 15 апреля 2024, 14:16 Адвокат Данильченко: заключенный под угрозой насилия брачный договор можно оспорить

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Адвокат Виктория Данильченко рассказала, в каких случаях можно оспорить брачный договор. Так, основанием являются пункты, ставящие одного из супругов в неблагоприятное положение, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, также есть вероятность подвернуть сомнению документ, заключенный под угрозой насилия или обманным путем.

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Как добавила Lenta.ru, то же самое касается ситуаций, когда брачный договор был подписан лицом, которое не понимало значение своих действий. Однако данный факт сложнее всего доказать, заключила Данильченко.