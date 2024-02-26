Общество 26 февраля 2024, 12:38 Адвокат Данильченко заявила, что супруги не могут лишить друг друга имущества за измену

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Супруги не могут засудить друг друга за измену и лишить имущества. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.

«Если стороны просят включить в брачный договор последствия супружеской измены, то они являются ничтожными в силу п. 2 ст. 44 СК РФ (Семейного кодекса России — прим. ред.)», — отметила эксперт.

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Она напомнила, что неверность не является имущественным отношением, а именно его определяет брачный договор.