Общество 13 сентября 2023, 15:14 Адвокат Данильченко сообщила, что при неоплаченных долгах человека могут ограничить в водительских правах

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Адвокат Виктория Данильченко в разговоре с изданием «Мир 24» сообщила, что при неоплаченных долгах или алиментах судебные приставы могут ограничить человека в водительских правах, то есть лишить его возможности законно управлять автомобилем.

По словам эксперта, такое право приставам предоставляет закон «Об исполнительном производстве».

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Как отметила председатель коллегии адвокатов Елена Финогенова, неплательщика могут также привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 20 тысяч рублей. Еще должник может получить арест на 10-15 суток.