19 марта 2024, 14:41
Адвокат Данильченко рассказала, что завещание без подписи покойного можно признать недействительным
Адвокат Виктория Данильченко в беседе с NEWS.ru рассказала, что гражданам, чьи законные права или интересы были нарушены завещанием, можно обратиться в суд с иском.
По словам эксперта, завещание, которое не имеет подписи покойного, с помощью доказательств можно признать недействительным.
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«Истцу следует представить в суд доказательства, которые бы подтверждали, что на момент составления завещания наследодатель был неспособен руководить своими действиями», — сказала Данильченко.
Истец может приложить к документам заключение судебной почерковедческой экспертизы, образцы подписи и почерка наследодателя.
Законы
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