Общество 11 декабря 2023, 17:23 Адвокат Данильченко рассказала, что браки чаще всего распадаются из-за утраты любви и вмешательства родственников

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Самыми частыми причинами разводов в 2023 году становились ушедшая любовь и вмешательство родственников. Об этом «Мир 24» рассказала адвокат по бракоразводным делам Виктория Данильченко.

По ее словам, Россия находится в топе стран по количеству разводов. Потому что 73% браков заканчиваются расставаниями. При этом причин достаточно много. Среди них также домашнее насилие и осознание, что человек просто не готов к ответственности и семейной жизни.

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«Еще одной причиной распада семьи является разногласие в вопросах, касающихся воспитания детей. Наконец, столкновение культур в межнациональных браках также приводит к различным проблемам, которые часто становятся причиной развода», — рассказала адвокат.

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