Общество 23 августа 2023, 15:02 Адвокат Данильченко: одинокая женщина имеет право усыновить или удочерить ребенка

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Женщина, которая живет одна и не состоит в браке, имеет полное право усыновить или удочерить ребенка. Об этом сообщила адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, усыновление в таком случае никак не отличается от подобной процедуры для супружеской пары. Женщине следует собрать необходимый пакет документов и обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства.

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Адвокат отметила, что после положительного ответа будущей приемной матери выдается направление для посещения выбранного ребенка.