Общество 11 мая 2023, 16:15 Адвокат Данильченко объяснила, может ли гражданский супруг претендовать на наследство Адвокат Данильченко: законные супруги являются наследниками первой очереди

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Адвокат Виктория Данильченко в разговоре с изданием «Газета.ru» сообщила, что законные супруги являются наследниками первой очереди, однако существуют исключения для гражданских пар.

Например, гражданский супруг может получить наследство в том случае, если он пережил свою вторую половинку и был нетрудоспособен к моменту открытия наследства.

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«Он проживал вместе с наследодателем и находился на его иждивении не менее одного года до смерти», — процитировал сайт kp.ru адвоката.

Гражданскому супругу потребуется собрать множество документов, чтобы доказать право на владение. Если завещание было составлено при жизни, то часть проблем с документами отпадет, резюмировала Данильченко.