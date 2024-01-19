Общество 19 января 2024, 12:25 Адвокат Данильченко назвала чрезмерно яркую рекламу признаком шарлатанских курсов

Читать 360tv в

Чересчур яркая реклама считается одним из признаков шарлатанских и неэффективных курсов и тренингов, которые набирают популярность в Сети. Об этом сообщила адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.

По словам эксперта, также должны насторожить слова «сверхэффективный», «небывалый», «супер» в описании услуги. Кроме того, не стоит верить авторам курсов, которые пытаются продать услугу с помощью демонстрации якобы роскошного образа жизни экс-клиентов.

Реклама

Данильченко отметила, что зачастую дорогие машины, одежда и украшения могут быть взяты в аренду, а восторженные отзывы других клиентов фальшивы, сообщил сайт kp.ru.