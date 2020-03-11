Адвокат дал советы женщинам для защиты от побоев в семье

«Мы знаем, что у нас статья Уголовного кодекса, касающаяся домашних побоев, декриминализирована. Но это не означает, что женщина не может защитить себя. Необходимо обращаться и подавать соответствующее заявление по поводу возбуждения того же административного производства. Если уже будут неоднократно зафиксированы случаи побоев, то возможно возбуждение уголовного дела. Но главное здесь не быть пассивным, а обращаться в правоохранительные органы», — пояснила Аксенова.

По ее словам, часто потерпевшие женщины не просят помощи в полиции, потому что агрессором является близкий им человек.

«Он как-то помогает ей материально. При этом из соображений интересов детей не хочется, чтобы отец детей имел судимость. В этом есть особое отягчающее обстоятельство с моральной точки зрения. Поэтому женщины зачастую подают заявления, а потом их забирают, боясь дальнейшего преследования. В связи с этим возможно создание каких-то мест, где женщина могла бы укрыться на период разбирательства», — уточнила адвокат

Аксенова убеждена, что нужно ввести уголовную ответственность за домашнее насилие.

«Нужно понимать, что это статья частного обвинения и зависит от поведения самой жертвы. Поэтому без ее активного участия государство это не сделает (не возбудит уголовное дело. — Прим. ФАН)», — подчеркнула она.