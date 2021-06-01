Адвокат дал советы по борьбе с шумными соседями

иАдвокат Владислав Кочерин рассказал, что делать, если соседи постоянно шумят или портят имущество. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он отметил, что в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00 в будни и с 19:00 до 9:00 в выходные в дни. Если договориться с соседями не удается, то за нарушения полагаются штрафы. Лучше всего вызвать полицию, уточнил адвокат.

«Лучше с соседями не ссориться и попытаться урегулировать вопрос миром или, например, привлечь консьержа. Если такой возможности нет, нужно вызывать полицию», — рассказал он.

Также Кочерин отметил, что соседи имеют право курить в квартире. Но если дым попадает в соседние, то можно попытаться добиться для них ограничений.

«Можно вызвать полицию и зафиксировать, что человек курил, а дальше — обращаться в суд, доказывать, что нарушаются ваши права на здоровье и каким-то образом запретить человеку курить, например, в окно», — рассказал он.

То же самое кается порчи имущества, которое хранится на лестничной клетке.

«Если мы говорим про имущество, которое хранится на лестничных клетках, это, как правило, небольшой ущерб, и добровольно его редко гасят, поэтому приходится опять обращаться в суд. Полиция может провести проверку, зафиксировать факт произошедшего», — заключил адвокат.