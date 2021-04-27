Адвокат дал совет, как добиться от коммунальщиков уборки во дворе

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как добиться от коммунальщиков уборки дворовой территории у жилого дома, написал «ФедералПресс».

«В случае, если управляющая компания не исполняет надлежащим образом свои обязанности по содержанию придомового имущества многоквартирного дома, необходимо в первую очередь обратиться с претензией непосредственно в адрес управляющей компании», — отметил специалист.

В случае, если компания проигнорирует обращение, нужно собрать доказательства нарушений и отправить их в Госжилинспекцию. По словам Нефедовского, надзорный орган может принудить действовать по закону и разобраться с недосмотрами.

По поводу территорий, за которые не отвечает управляющая компания, необходимо обратиться в администрацию ЖКХ города или округа.

Ранее ведущий юрисконсульт «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская посоветовала при заключении сделки об отчуждении недвижимости через представителей на основании доверенности проверять, проставлены ли в документе место и дата составления, а также оговорены ли полномочия действующих лиц. В противном случае доверенность станет недействительной.