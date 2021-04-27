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    27 апреля 2021, 11:09

    Адвокат дал совет, как добиться от коммунальщиков уборки во дворе

    Полина Петрова

    Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как добиться от коммунальщиков уборки дворовой территории у жилого дома, написал «ФедералПресс».

    Адвокат дал совет, как добиться от коммунальщиков уборки во дворе

    «В случае, если управляющая компания не исполняет надлежащим образом свои обязанности по содержанию придомового имущества многоквартирного дома, необходимо в первую очередь обратиться с претензией непосредственно в адрес управляющей компании», — отметил специалист.

    В случае, если компания проигнорирует обращение, нужно собрать доказательства нарушений и отправить их в Госжилинспекцию. По словам Нефедовского, надзорный орган может принудить действовать по закону и разобраться с недосмотрами.

    По поводу территорий, за которые не отвечает управляющая компания, необходимо обратиться в администрацию ЖКХ города или округа.

    Ранее ведущий юрисконсульт «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская посоветовала при заключении сделки об отчуждении недвижимости через представителей на основании доверенности проверять, проставлены ли в документе место и дата составления, а также оговорены ли полномочия действующих лиц. В противном случае доверенность станет недействительной.