Общество 02 апреля 2024, 14:04 Адвокат Дадашева: развод без согласия второго супруга возможен лишь в суде

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По российскому семейному законодательству развод без согласия второго супруга возможен только в судебном порядке даже при отсутствии общих несовершеннолетних детей. Об этом рассказала адвокат Милана Дадашева в беседе с Life.

По словам специалиста, в такой ситуации следует составить исковое заявление в суд о расторжении брака, приложить к нему свидетельство о браке и при необходимости предоставить соглашение об алиментах и медицинские справки.

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«Затем исковое заявление подается в суд. Если нет спора о месте проживания несовершеннолетних детей или о разделе имущества стоимостью более 50 тысяч рублей, то иск подается в мировой суд, в противном случае — в районный», — отметила Дадашева.