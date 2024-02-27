27 февраля 2024, 17:07
Адвокат Бабичев рассказал, что счетчик на воду не всегда помогает сэкономить
Установка счетчиков на воду не всегда приводит к экономии. Об этом рассказал aif.ru адвокат Александр Бабичев.
По его словам, жильцы многоквартирных домов иногда выигрывают в деньгах, если платят по среднему. Поэтому нужно сначала оценить свой расход воды перед установкой счетчиков.
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Кроме того, как добавила Общественная Служба Новостей, в квитанцию входит еще и оплата воды для общедомовых нужд сверх норматива, и это дополнительная статья расходов.
ЖКХ
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