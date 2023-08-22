Общество 22 августа 2023, 19:10 Адвокат Атапин: уволить работника за пьянство можно при наличии доказательств

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Работодатель вправе уволить сотрудника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при наличии определенных доказательств. Об этом сообщил адвокат Владимир Атапин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, руководство должно соблюсти перед увольнением все предусмотренные законодательством процедуры. Так, начальнику необходимо отстранить нетрезвого сотрудника от работы и зафиксировать факт опьянения с помощью спецкомиссии.

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При этом адвокат отметил, что увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя, поэтому сотрудника могут наказать мягким дисциплинарным взысканием, сообщил сайт kp.ru.