Общество 17 апреля 2024, 19:51 Адвокат Астахов напомнил, что россияне дважды в год могут бесплатно проверить кредитную историю

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Чтобы проверить все свои долги, россияне могут дважды в год бесплатно запросить сведения из бюро кредитных историй. Об этом радио Sputnik рассказал адвокат, писатель Павел Астахов.

Он посоветовал запросить свою историю, чтобы удостовериться, что мошенники не оформили на человека никаких кредитов.

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«Вы должны зайти на „Госуслуги“, там есть опция „доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история“. Нажмите „получить услугу“ и укажите свои данные», — отметил Астахов.

Он добавил, что документ хранится лишь некоторое время, поэтому его нужно сфотографировать или сохранить.

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