Общество 08 декабря 2023, 15:52 Адвокат Аржанникова: подарочный сертификат можно обменять на деньги

Читать 360tv в

Адвокат Анна Аржанникова рассказала, что получатели подарочных сертификатов имеют право обменять презент на деньги. В некоторых ситуациях даже не потребуется чек, отметила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«В законе о защите прав потребителей о возврате подарочных сертификатов прямо не говорится, но по аналогии применяются нормы о возврате товара надлежащего качества. Напомню, что в этом случае наличие чека не обязательно», — пояснила специалист.

Реклама

Однако именно талон из кассы поможет урегулировать возможные споры. По словам адвоката, в качестве альтернативных доказательств покупки подойдут выписка с банковского счета или свидетельские показания.