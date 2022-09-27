Адвокат Арутюнов рассказал, что приклеенные к двери оповещения от военкомата можно игнорировать | 360°

Общество 27 сентября 2022, 21:59 Поделиться Telegram

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Viber Адвокат Арутюнов рассказал, что приклеенные к двери оповещения от военкомата можно игнорировать

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Адвокат Александр Арутюнов рассказал, что уведомления от военкомата, которые приклеивают на входные двери, не являются действительными. Их можно безнаказанно игнорировать, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Арутюнов отметил, что повестки имеют юридическую силу, только если их вручили лично адресату. Если повестку получил родственник или сосед — в военкомат можно не ходить.

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«При этом каждый человек должен понимать, если узнал, что подлежит мобилизации: его попытаются найти», — предупредил адвокат.

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