Общество 11 декабря 2023, 13:44 Адвокат Антонова: собственник квартиры должен уведомить УК о сдаче жилья

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Адвокат Екатерина Антонова назвала правила, которые необходимо соблюдать собственнику квартиры при ее сдаче. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, владелец должен уведомить о ситуации управляющую компанию. Кроме того, следует передать организации копию договора найма. Данные действия позволять избежать проблем с оплатой коммунальных услуг, пояснила адвокат.

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Она также добавила, что арендодатель должен рассказать соседям о новом жильце и предоставить его контактные данные.