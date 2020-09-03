Адвокат анонсировал признание вины Ефремовым

Актер Михаил Ефремов в четверг признает вину в смертельной аварии в Москве. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня признает вину», — заявил Пашаев перед началом заседания в Пресненском суде Москвы.

Адвокат передал слова актера о том, что люди вынесли ему приговор сразу же после случившегося. Также Ефремов сказал своему защитнику, что готов понести наказание, ведь он заслуженный артист «народа».

Михаил Ефремов устроил аварию вечером 8 июня в центре Москвы. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, но не смогли спасти.

Ефремова задержали и поместили под домашний арест. Судебный процесс по его делу начался в августе. На одном из заседаний актер сказал, что не помнит момента аварии. Пашаев утверждал, что вместе с его клиентом в машине находился еще человек. Свидетель защиты Алексей Кобец заявлял, что Ефремова во время ДТП за рулем не было.

Еще одним из ярких моментов процесса был внезапный отказ актера от своего адвоката. Он хотел найти кого-нибудь «посильнее». В итоге через некоторое время Ефремов появился в суде опять с Пашаевым.