Общество 07 декабря 2023, 18:23 Адвокат Алешкин положительно оценил идею о наказании для операторов связи за звонки от мошенников

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Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят нововведение, направленное на ужесточение наказания для операторов мобильной связи за пропуск звонков от мошенников. Инициативу прокомментировал адвокат Андрей Алешкин в беседе с «ФедералПресс».

Введение соответствующих мер он назвал здравым и справедливым решением.

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«Блокирования номеров или негативные отзывы должны приводить к невозможности работы таких кол-центров или операторов, которые неспособны фиксировать нежелательные звонки», — пояснил эксперт.

Он также предложил ввести уголовную ответственность за воровство персональных данных.