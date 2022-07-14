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    14 июля 2022, 13:54

    Адвокат Айвар рассказала о подробностях страхования жизни

    Дарья Морозова

    Адвокат Людмила Айвар рассказала, может ли договор о страховании жизни помочь избежать передачи кредита по наследству. Об этом сообщило ИА НСН.

    Такой законопроект внесли в Госдуму. Айвар уточнила, что страховка не покроет долги погибшего, если его смерть не является страховым случаем.

    «Например, если будет установлено, что человек предоставил недостоверную информацию о состоянии своего здоровья или управлял автомобилем пьяным», — пояснила адвокат.