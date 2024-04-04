Общество 04 апреля 2024, 15:47 Адвокат Айвар назвала бессмысленной идею пытаться наказывать сталкеров

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В Госдуме обсуждают возможность добавить в КоАП статью о преследовании, но это совершенно бессмысленная идея. Об этом рассказала НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Она подчеркнула, что непонятно, как отличить ухаживания от преследования. И где именно проходит грань, когда человек переходит от одного к другому. Адвокат подчеркнула, что, если поправки примут, то оштрафовать можно будет кавалера, который ждет девушку с цветами у подъезда.

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«Я так понимаю, что это защита женщин или мужчин от харассмента, американская тема… Нужно что-то модное предложить, пообсуждать. Вообще не вижу никакого смысла в таком предложении», — заявила Айвар.

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