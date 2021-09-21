Адвокат Аграновский: запрет разводить кур на даче может распространиться и на котов

Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал постановление Верховного суда России о недопустимости разведения кур на дачах. По его словам, эта мера будет распространяться и на котов и собак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Данная норма распространяется на любых животных — кроликов, коз, а, если трактовать норму буквально, то можно распространить ее на кота или собаку», — пояснил адвокат.

По его словам, все хозяйства вряд ли можно будет проверить. В любом случае дачники могут получить штраф до 10 тысяч рублей. Он будет начисляться в зависимости от кадастровой стоимости участка.

«Надеюсь, что это решение останется юридическим казусом и не будет иметь широкого употребления… В законодательстве есть множество разных запретов. Например, когда разрешили собирать валежник, я с удивлением узнал, что до этого было запрещено», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что россиянам запретили держать кур на садовом участке. Верховный суд вынес такое решение после обращения одной из жительниц Волгограда.