Общество 28 декабря 2023, 15:27 Адвокат Аграновский призвал родителей учеников не дарить учителям подарки дороже трех тысяч рублей

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Подарки учителям к Новому году стоимостью более трех тысяч рублей могут быть приравнены к взятке. Об этом изданию «Ридус» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, напомнив о Статье 575 Гражданского кодекса РФ «Запрещение дарения».

Учителям запрещено преподносить билеты, оплаченные путевки, подарочные сертификаты на услугу или товар, поскольку все эти подарки можно монетизировать.

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«Все, что можно каким-то образом превратить в деньги, дарить запрещено. Моя рекомендация как адвоката — не нужно с этим связываться», — добавил специалист.