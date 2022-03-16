Адвокат Аграновский объяснил, как россияне смогут взаимодействовать с ЕСПЧ
Россия продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ. Об этом «Ридусу» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. Он объяснил, как российские граждане смогут в дальнейшем взаимодействовать с Европейским судом.
«У любой организации при таких сложных действиях существует переходный период. Пока ориентировочно жалобы, поданные до 1 января 2023 года, будут переданы в ЕСПЧ, то есть в течение этого года жалобы точно можно будет подавать. А может и дольше: не исключено, что этот процесс не затянется — или вообще так и не дойдет до своего логического конца», — отметил он.
Аграновский также считает, что правовые отношения между Россией и ЕСПЧ возобновятся. Это может произойти тогда, когда к нашей стране будут относиться не как к младшим партнерам.
«Конечно, для прав граждан это большая потеря, ведь это очень полезный механизм. Европейский суд оказался в заложниках у политиков — не столько наших, сколько западных», — резюмировал адвокат.