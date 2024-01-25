Общество 25 января 2024, 13:20 Адвокат Абакумова: квартира при разводе не делится, если ипотеку выплачивает один из супругов

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Партнеры при разводе должны подкрепить доказательствами свое право на жилье. Так, квартира не делится, если ипотеку выплачивает один из супругов, сообщила адвокат Людмила Абакумова в беседе с Life.

По словам специалиста, также большое значение имеют банковские отчеты о периодах движения денежных средств на счетах.

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Если же квартира оформлена в ипотеку на одного из супругов и ее погашение производилось во время брака за счет совместных сбережений, то в таком случае второй супруг может претендовать лишь на компенсацию половины внесенных средств, подчеркнула Абакумова.

«Проще говоря, квартира остается у того, кто оформил на себя кредит, а второй половинке выплачивается только ее часть взносов», — добавила она.