25 января 2024, 13:20
Адвокат Абакумова: квартира при разводе не делится, если ипотеку выплачивает один из супругов
Партнеры при разводе должны подкрепить доказательствами свое право на жилье. Так, квартира не делится, если ипотеку выплачивает один из супругов, сообщила адвокат Людмила Абакумова в беседе с Life.
По словам специалиста, также большое значение имеют банковские отчеты о периодах движения денежных средств на счетах.
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Если же квартира оформлена в ипотеку на одного из супругов и ее погашение производилось во время брака за счет совместных сбережений, то в таком случае второй супруг может претендовать лишь на компенсацию половины внесенных средств, подчеркнула Абакумова.
«Проще говоря, квартира остается у того, кто оформил на себя кредит, а второй половинке выплачивается только ее часть взносов», — добавила она.
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