Адвокат 15-летнего «террориста из Мinесrаft» объяснил, почему приговор слишком жесток
Адвокат Уварова Васин заявил, что приговор для его подзащитного слишком жесток
Адвокат школьника из Канска Никиты Уварова, которому дали пять лет колонии по делу о терроризме, Владимир Васин посчитал приговор для своего подзащитного слишком жестоким. В разговоре с «360» он объяснил, почему.
Изначально Васин уточнил, что с текстом приговора ему еще не удалось ознакомиться подробно, потому что его еще не выдавали. Однако небольшим комментарием он все же смог поделиться.
«Мы все считаем, что приговор чрезмерно суровый и жестокий. Потому что за слова, за переписку, за отсутствие ущерба пять лет — это очень много», — сказал правозащитник.
От других подробных комментариев Васин отказался, объяснив это тем, что дело очень сложное — «в нем больше 15 томов», и давать короткие комментарии по нему было бы неправильно.
На вопрос о том, осудили ли Уварова за то, что он собирался подорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, адвокат ответил уклончиво — «это не совсем так».
Приговор по делу о терроризме вынесли подросткам из Канска 10 февраля. Одного из фигурантов дела суд отправил в колонию на пять лет, двое других получили условные сроки по другой статье.