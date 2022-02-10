Адвокат 15-летнего «террориста из Мinесrаft» объяснил, почему приговор слишком жесток

Адвокат школьника из Канска Никиты Уварова, которому дали пять лет колонии по делу о терроризме, Владимир Васин посчитал приговор для своего подзащитного слишком жестоким. В разговоре с «360» он объяснил, почему.

Изначально Васин уточнил, что с текстом приговора ему еще не удалось ознакомиться подробно, потому что его еще не выдавали. Однако небольшим комментарием он все же смог поделиться.

«Мы все считаем, что приговор чрезмерно суровый и жестокий. Потому что за слова, за переписку, за отсутствие ущерба пять лет — это очень много», — сказал правозащитник.

От других подробных комментариев Васин отказался, объяснив это тем, что дело очень сложное — «в нем больше 15 томов», и давать короткие комментарии по нему было бы неправильно.

На вопрос о том, осудили ли Уварова за то, что он собирался подорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, адвокат ответил уклончиво — «это не совсем так».

Приговор по делу о терроризме вынесли подросткам из Канска 10 февраля. Одного из фигурантов дела суд отправил в колонию на пять лет, двое других получили условные сроки по другой статье.