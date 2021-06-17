«Адская боль, я потеряла сознание». Водитель распылил баллончик в лицо 92-летней женщине во Владивостоке

Во Владивостоке водитель распылил 92-летней женщине в лицо неизвестную жидкость. От боли пенсионерка потеряла сознание.

«Мы ехали вместе с внуком, я была на переднем сиденье. Всю дорогу нас пытался обогнать другой водитель, но делал это не по правилам. Мой внук жестом дал понять что мужчина нарушает правила», — рассказала «360» Любовь Маслеха.

Водитель на светофоре подъехал к ним вплотную и начал кричать. Внук женщины пытался урегулировать конфликт, но тот завелся еще больше. После того, как нарушитель перешел на мат, он достал баллончик и пшикнул в сторону внука Любовь Анатольевны.

«Внук успел отклонить лицо, но жидкость попала ему на щеку и шею, а мне все остатки попали в глаза. У внука покраснения были. А у меня адская боль, что я потеряла сознание. Внук за меня очень сильно испугался, пока промывал глаза, не успел посмотреть номер машины», — рассказала женщина.

Сотрудник ГИБДД отвез Любовь Маслеху в поликлинику, где ей промыли глаза. Около недели женщина капала лекарства, сначала она плохо видела, сейчас со зрением все нормально, но слезятся глаза.

Злоумышленника пока не нашли, следователи занимаются его поисками после написанного внуком женщины заявления.