Адресный указатель с ошибкой прикрепили на дом в Свердловской области

Фотографии неправильной таблички опубликовали в группе «Городской вестник ПЛЮС, Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие, великолепные, таблицы с названием улицы были установлены на днях. Замечательный шрифт, дизайн, но вот грамматика у той конторы, что их напечатала явно хромает. Сначала мы говорим: „мы тут не экзамен сдаем по русскому языку“, „как говорю, так и пишу“, а потом происходит вот такое… Если что, на будущее совет создателю существует гугл и т9 и для тех, кто не понял, название улицы пишется ЛунАчарского», — пояснила автор публикации.

Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО Нижняя Салда признали, что в надписи есть ошибка.

«Специалисты управляющей компании в ближайшее время демонтируют табличку и установят новый корректный адресный знак. Произошла техническая ошибка», — пообещали в отделе мэрии.