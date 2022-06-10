Проекты комплексного развития участков бывших промышленных зон «Авиамоторная» и «Южное Бутово» утвердили власти Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Промзона площадью 24,81 гектара в Южном Бутове находится между путями МЦД-2, 2-й Мелитопольской улицей и Варшавским шоссе. На ее территории разместят гостиницы, кафе, банки, магазины, офисы, спортивные и культурные центры, научные и общественно-деловые объекты.

Реализация проекта позволит создать больше 6,3 тысячи новых рабочих мест на территории 298,8 тысячи квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций составляет 24,6 миллиарда рублей.

Независимый международный консультант по городскому развитию и современной архитектуре Ирина Ирбитская заявила, что успех реорганизованных кварталов будет зависеть от адресности программы по отношению сложившимся в окружении укладам.

«Люди принадлежат укладам и будут делать то, что делали. Если кварталы предоставят им не только сервисную среду, но и возможность продолжать свою деятельность на новом эволюционном уровне, такие кварталы дадут взрывной рост качества жизни на прилегающих территориях», — отметила эксперт.

Ирбитская выразила мнение, что реорганизация промышленных зон в наше время строится по принципу «где живу, там учусь; покупаю продукты; занимаюсь спортом; встречаюсь с друзьями в кафе».

«Москва очень быстро подхватывает и реализует новые форматы, и я полагаю, что индустриальные кварталы нового формата, с полнокровной городской жизнью, мы увидим на месте проектируемых территорий», — сказала консультант.

Она подчеркнула, что ключевой задачей этого подхода является сокращение расстояния между работой и домом, между домом и остальной инфраструктурой.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа «Индустриальные кварталы».

В нее включены бывшие промзоны столицы и другие участки общей площадью порядка двух тысяч гектаров, которые не используются по целевому назначению и являются перспективными для развития.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в настоящий момент подписано семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью около 113 гектаров.

«Реализация проектов принесет городу более 24 тысяч новых рабочих мест. Вложения по этим договорам превысят 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 8,8 миллиарда рублей», — сообщил он.