Adrenaline Stadium, Gipsy и «ГлавClub» пригрозили закрыть за нарушения антикоронавирусных мер

Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и «ГлавClub» могут закрыть на 90 дней. Причина — нарушение мер коронавирусной профилактики.

Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк.

«В ходе совместного обследования концертных площадок Москвы сотрудниками ОАТИ и представителями Роспотребнадзора были выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований в клубах Adrenaline Stadium, Gipsy и „ГлавClub“», — рассказал он.

Гжеляк уточнил, что результаты проверки показали большие скопления людей на входе, нарушения социальной дистанции посетителей и отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Администраторов заведений вызовут в инспекцию.

Он добавил, что подобные нарушения предусматривают штраф в размере 300 тысяч рублей, а в случае доказанных причинения вреда здоровью штраф может вырасти до миллиона рублей или возможно приостановление деятельности заведений на 90 дней.