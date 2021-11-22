Адмирал рассказал, кто подавал сигналы SOS с места гибели «Курска»

Сигналы SOS 12 августа 2000 года в Баренцевом море подавала не атомная подводная лодка «Курск», а получившая повреждения и находившаяся рядом субмарина НАТО. Такое заявление сделал адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северного флота.

Он рассказал РИА «Новости», что стуки, которые он слышал, подавались не в ручном режиме, а автоматом. Их он отправил для анализа в акустическую лабораторию.

«Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», — сообщил Попов.

Он добавил, что акустики на крейсере «Петр Великий» услышали металлические стуки, которые по чередованию звуков и порядку их передачи являлись сигналами SOS. После этого корабли направились в данный район, сделав предположение, что о помощи просит экипаж «Курска».

Попов вспомнил, что когда эксперты приблизились к источнику звуков, то обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте. Проведенный позже анализ показал, что звуки издавала иностранная подводная лодка. Недалеко от нее акустические системы нашли «Курск».

«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с „Курском“ и последующего большого взрыва боезапаса на „Курске“. Вот эти два фактора повредили и ее», — сказал Попов.

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Она находилась в 175 километрах от Североморска. По официальным данным, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса во время учений. Из 118 членов экипажа никто не выжил.

Попов выразил мнение, что «Курск» погиб из-за столкновения с субмариной НАТО.