Администрацию Челябинска попросили расселить аварийные дома

«Меры по расселению граждан из этих домов администрацией района не принимаются», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что в Аргаяшском районе не действует муниципальная программа, которая регулирует переселение горожан из аварийных зданий. В бюджете нет средств на реализацию проекта.

«В районе уже приступили к разработке соответствующей муниципальной программы. Для покупки жилья одной из семей объявлен конкурс. Две семьи, одна многодетная, в другой дети под опекой, которые жили в общежитии, признанном аварийным, уже расселили», — отметили в пресс-службе районной администрации.