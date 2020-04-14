Администрацию Челябинска попросили расселить аварийные дома
Челябинская прокуратура призвала городское руководство устранить проблему с аварийными домами. Жильцов 12 домов следует расселить. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Меры по расселению граждан из этих домов администрацией района не принимаются», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что в Аргаяшском районе не действует муниципальная программа, которая регулирует переселение горожан из аварийных зданий. В бюджете нет средств на реализацию проекта.
«В районе уже приступили к разработке соответствующей муниципальной программы. Для покупки жилья одной из семей объявлен конкурс. Две семьи, одна многодетная, в другой дети под опекой, которые жили в общежитии, признанном аварийным, уже расселили», — отметили в пресс-службе районной администрации.