    14 апреля 2020, 13:42

    Администрацию Челябинска попросили расселить аварийные дома

    Ольга Ситникова

    Челябинская прокуратура призвала городское руководство устранить проблему с аварийными домами. Жильцов 12 домов следует расселить. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    «Меры по расселению граждан из этих домов администрацией района не принимаются», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Стало известно, что в Аргаяшском районе не действует муниципальная программа, которая регулирует переселение горожан из аварийных зданий. В бюджете нет средств на реализацию проекта.

    «В районе уже приступили к разработке соответствующей муниципальной программы. Для покупки жилья одной из семей объявлен конкурс. Две семьи, одна многодетная, в другой дети под опекой, которые жили в общежитии, признанном аварийным, уже расселили», — отметили в пресс-службе районной администрации.