Общество 06 марта 2023, 16:30 Администрация Ульяновска сообщила о расширении границ Свияжской эколого-рекреационной зоны

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В текущем году в Ульяновске обследуют и расширят особо охраняемую природную территорию местного значения — Свияжскую эколого-рекреационную зону. Об этом изданию mosaica.ru сообщила начальник Управления по охране окружающей среды администрации Ульяновска Евгения Головина.

В состав территории входят три прибрежных участка на улице Инзенской между мостом и железнодорожной переправой в районе Тутей, написал RT.

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Свияжская эколого-рекреационная зона будет расширена на сквер «Новое поколение» и другие прилегающие территории.

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