Администрация Североуральска обвинила СМИ в популяризации топонима «Сральск»

Власти города Североуральска обвинили СМИ в популяризации слова «Сральск». В пресс-службе городской администрации пояснили, что таким словом начали называть город в социальных сетях уже давно. Но от внимания СМИ проблема усугубилась, сообщило издание «Подъем».

«Мы считаем, что обратный эффект спровоцировало излишнее внимание СМИ к этому высказыванию. Упоминание данного оскорбительного выражения появилось не после высказывания Светланы Николаевны, а гораздо раньше», — отметили в пресс-службе.

На совещании по вопросам ЖКХ вице-мэр и исполняющая обязанности градоначальника Светлана Миронова попросила администраторов групп в социальных сетях удалять комментарии типа «Сральск» и так далее.

«Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме», — заявила она.

Местные власти признают, что к ним в администрацию поступает много жалоб от местных жителей по поводу грязи в городе, которую своевременно не убирают коммунальные службы. Горожане рассказывают о неочищенных от снега дорожках и переходах.