Администрация Севастополя раскритиковала рабочих за шумные работы

Инициатором обсуждения выступил и.о губернатора Михаил Развозжаев. Руководитель раскритиковал строителей за ведение работ в ночное время. Также на совещании были предоставлены видеозаписи очевидцев, на которых слышны громкие звуки работы отбойных молотков.

Развозжаев выразил недовольство сроками сдачи объекта, так как улицу Советскую должны были сдать еще в октябре.

Департамент транспорта города во главе с Евгением Исаковым назвали новый срок сдачи работ — 10 декабря.