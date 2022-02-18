Администрация Петербурга выделит деньги семьям скончавшихся после диагностики в медцентре

Пострадавшие, а также семьи пациентов, скончавшихся после диагностики в Консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, получат материальную помощь. Об этом написал RT со ссылкой на городскую администрацию.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о выделении дополнительной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагностическом центре № 1», — говорится в сообщении.

Пострадавшим в случае установления инвалидности выплатят по 500 тысяч рублей, а семьям погибших — по одному миллиону рублей.

О нескольких смертях после диагностического исследования в клинике Санкт-Петербурга стало известно в конце января. Следствие считает, что в данном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с использованием промышленного химического препарата, не отвечающего требованиям безопасности жизни потребителей.