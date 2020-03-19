Администрация Петербурга попросила жителей сократить количество гостей на свадьбах и перенести походы в ЗАГС
Администрация Санкт-Петербурга попросила местных жителей сократить количество гостей на свадьбах. А также посоветовала отложить походы в ЗАГС. Об этом написал сайт «Невские новости».
Петербуржцев призвали по возможности отложить походы в ЗАГС до 30 апреля. Такая просьба связана с угрозой распространения коронавируса. Если это невозможно, жителей попросили сократить количество гостей на бракосочетаниях до минимума.