    19 марта 2020, 15:50

    Администрация Петербурга попросила жителей сократить количество гостей на свадьбах и перенести походы в ЗАГС

    Анастасия Кременчугская

    Администрация Санкт-Петербурга попросила местных жителей сократить количество гостей на свадьбах. А также посоветовала отложить походы в ЗАГС. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Петербуржцев призвали по возможности отложить походы в ЗАГС до 30 апреля. Такая просьба связана с угрозой распространения коронавируса. Если это невозможно, жителей попросили сократить количество гостей на бракосочетаниях до минимума.