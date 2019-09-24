Администрация Новокуйбышевска подтвердила смерть экс-мэра Фомина
«Да, он умер. Причины выясняют правоохранительные органы. Есть информация, что в 08:35 он скончался в НЦГБ Новокуйбышевска. Ждем информации от правоохранительных органов, а также из больницы, куда его привезли на скорой», — рассказала руководитель пресс-службы мэрии Наталья Семенова.
Пост главы городской администрации Фомин покинул накануне. Следователи начали проверку происшествия. Фомину было 57 лет.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Информация о времени и месте прощания будет сообщена дополнительно», — указано на официальном сайте администрации городского округа.
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Источники «360», близкие к администрации города, рассказали, что одной из причин попытки самоубийства Фомина могут быть накопившиеся долги. Также СМИ сообщали, что последние несколько месяцев экс-мэр провел на больничном: у него были проблемы с сердцем, нужны были дорогостоящие операции.
Должность главы Новокуйбышевска Фомин занял 4 декабря 2018 года, перед тем 20 лет проработав на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Решение Фомина покинуть пост мэра 23 сентября поддержали местные депутаты. Сейчас обязанности градоначальника исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.