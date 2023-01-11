11 января 2023, 18:45
Администрация Нижнего Новгорода запустит собственное приложение весной 2023 года
Собственное приложение с актуальными городскими новостями может появиться у администрации Нижнего Новгорода уже весной этого года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В настоящее время приложение проходит определенное тестирование. Отмечается, что объем финансирования для запуска данного приложения составил 9,4 миллиона рублей.
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Мобильный сервис позволит местным жителям напрямую узнавать актуальные городские новости и справочную информацию.
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