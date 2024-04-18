Общество 18 апреля 2024, 14:44 Администрация Нижнего Новгорода анонсировала проведение 1,2 тысячи спортивных мероприятий

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Более 1,2 тысячи спортивных мероприятий состоятся в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент физической культуры администрации города.

Участниками мероприятий станут более 200 тысяч человек. Часть соревнований будет направлена на укрепление семейных традиций взрослых и детей.

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Так, в проекте «Спорт в каждый двор» задействованы местные жители разных возрастов.