Администрация Ленобласти сняла запрет на проведение массовых мероприятий

В пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали, что губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о снятии запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом написали «Невские новости».

В постановлении говорится, что снимаются запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти.

За последние сутки в Ленинградской области зафиксировали 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией.