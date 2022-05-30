Администрация Кузбасса запретила жителям заготавливать березовые веники

Департамент по охране объектов животного мира в Кузбассе запретил местным жителям заготавливать свеживые березовые веники. Заготовка возможна лишь из упавших с деревьев веток, написал портал «Сiбдепо».

В ведомстве пояснили, что к недревесным лесным ресурсам относятся береста, кора деревьев и кустарников, пни, хворост, ветви и лапы деревьев, мох, камыш, валежник, сообщило ИА Nation News.

В случае нарушения, которое причиняет лесу вред выше пяти тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.