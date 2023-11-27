Общество 27 ноября 2023, 14:12 Администрация Кузбасса анонсировала открытие самого большого в регионе катка

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Самый большой ледовый каток в Кузбассе откроется на Московской площади в Кемерово. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Нам очень важно создать ребятишкам праздничное настроение. У каждого ребенка должен быть свой подарок. И пора создавать атмосферу праздника на улицах», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

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По его словам, в ближайшее время местные жители получат возможность посетить новогодние площадки и уличные ярмарки.