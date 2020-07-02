    02 июля 2020, 14:48

    Администрация Кургана показала жителям проект главного парка города

    Анастасия Кременчугская

    Власти Кургана представили жителям два варианта благоустройства центральной аллеи ЦПКиО. Жители города должны выбрать тот, который им больше нравится. Об этом сообщило информационное агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.

    Сотрудники Городского Дома народного творчества совместно со специалистами в сфере ландшафтного дизайна подготовили два эскиза проекта по обновлению центральной клумбы аллеи. Оба варианта опубликовали в Сети.

    «Какой вариант, на ваш взгляд, лучше? Выбирайте и делитесь мнением в комментариях!» — подписали снимки.

    Сейчас в парке занимаются реконструкцией территории городка аттракционов и центральной зоны.

    «Предполагается, что помимо озеленения там будут оборудованы дополнительные места для отдыха, появятся скамейки и декоративные элементы», — заявили в пресс-службе администрации.

    Напомним, капитальный ремонт ЦПКиО начался в 2019 году. Это первая реконструкция за 50 лет существования парка. На благоустройство выделено около 20 миллионов рублей.

    На данный момент большинство жителей поддержали второй варианта проекта.