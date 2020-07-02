Администрация Кургана показала жителям проект главного парка города

Сотрудники Городского Дома народного творчества совместно со специалистами в сфере ландшафтного дизайна подготовили два эскиза проекта по обновлению центральной клумбы аллеи. Оба варианта опубликовали в Сети.

«Какой вариант, на ваш взгляд, лучше? Выбирайте и делитесь мнением в комментариях!» — подписали снимки.

Сейчас в парке занимаются реконструкцией территории городка аттракционов и центральной зоны.

«Предполагается, что помимо озеленения там будут оборудованы дополнительные места для отдыха, появятся скамейки и декоративные элементы», — заявили в пресс-службе администрации.

Напомним, капитальный ремонт ЦПКиО начался в 2019 году. Это первая реконструкция за 50 лет существования парка. На благоустройство выделено около 20 миллионов рублей.

На данный момент большинство жителей поддержали второй варианта проекта.