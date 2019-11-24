Администрация Королева создала оперативный штаб для помощи пострадавшим от пожара

Глава Королева Александр Ходырев создал оперативный штаб по эвакуации и оказанию людям всей необходимой помощи после пожара в многоквартирном доме. Сейчас жильцы дома размещены во временном центре.

В администрации Королева рассказали «360», что находившиеся в горевшем доме люди сначала были размещены в культурном центре. Там организовали горячее питание, с жильцами работали медики и психологи.

«Пункт временного размещения был организован в детском оздоровительном лагере „Родник“, где для жителей также было обеспечено горячее питание и раздельное проживание», — сообщили в администрации Королева.

После того, как пожар был потушен, коммунальные службы совместно с МЧС приступили к оценке текущего состояния здания.

Пожар в трехэтажном жилом доме на Первомайской улице в Королеве произошел в ночь с 23 на 24 ноября. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля и несколько квартир. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших людей и компенсировать причиненный материальный ущерб.