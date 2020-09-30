Администрация Якутска пригрозила владельцам лошадей вечными штрафами за выгул животных в городе

Он отметил, что жители города недовольны тем, что животные пасутся на улицах табунами. Сейчас ситуацию контролируют с помощью рейдов. За выгул лошадей в неположенном месте грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

«Когда мы будем штрафовать человека в десятый раз, то он уже будет понимать, что это немаленькая сумма», — заявил Степанов.

Мэрия пообещала выделить участок земли для выгула лошадей. Пастбища должны построить в 2021 году.