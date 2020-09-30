Администрация Якутска пригрозила владельцам лошадей вечными штрафами за выгул животных в городе
Николай Степанов, руководитель управления сельского хозяйства администрации Якутска, рассказал, что на владельцев лошадей поступает очень много жалоб. Об этом сообщил ОТР.
Он отметил, что жители города недовольны тем, что животные пасутся на улицах табунами. Сейчас ситуацию контролируют с помощью рейдов. За выгул лошадей в неположенном месте грозит штраф в размере трех тысяч рублей.
«Когда мы будем штрафовать человека в десятый раз, то он уже будет понимать, что это немаленькая сумма», — заявил Степанов.
Мэрия пообещала выделить участок земли для выгула лошадей. Пастбища должны построить в 2021 году.