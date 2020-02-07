Администрация Белгородской области опровергла слухи о закрытии детского стационара

В конце января в сообществе «Команда Навального | Белгород» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию, что местные власти решили закрыть ночной стационар детского отделения ЦРБ. При этом сторонники Алексея Навального ссылались на жителей поселка Красная Яруга.

«Завтра же мы отправим официальный запрос в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области с требованием объяснить происходящее», — заявили в сообщении.

Спустя несколько дней появилась информация, что якобы после первой публикации «было принято решение оставить диспансер». Кроме того, в Telegram-канале Леонид Волков написал, что белгородский штаб отстоял диспансер в Красной Яруге.

Однако местные власти заявили, что закрывать стационар не собирались.

«Сообщаем, что информация о закрытии ночного стационара в детском отделении ОГБУЗ „Краснояружская ЦРБ“ не соответствует действительности. Решение о закрытии отделений в ОГБУЗ „Краснояружская ЦРБ“ в 2019 году не принималось, мероприятий по закрытию отделений в медицинской организации в 2020 году проводить не планируется», — сообщили в департаменте.

На 6 февраля детское отделение ЦРБ в Красной Яруге работает в штатном режиме.

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