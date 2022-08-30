Администраторы групп в «Одноклассниках» смогут заработать на видеоконтенте

Социальная сеть «Одноклассники» запустила первую программу монетизации для групп с уникальным видеоконтентом. Администраторы получат возможность заработать на показе рекламы. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Участие в программе доступно для групп, где количество участников превышает тысячу человек, хронометраж опубликованных роликов составляет более одной минуты, а количество просмотров превышает 10 тысяч. Все видео необходимо загрузить через видеоплеер социальной сети и не нарушать авторские права.

Администраторам групп, которые подходят под эти критерии, нужно подать заявку для участия в программе через специальное мини-приложение. Команда «Одноклассников» проверит анкету и опубликованные в группе ролики на соответствие требованиям. Уведомление с результатами отбора администраторы групп получат в личные сообщения.

Источник фото: Ok.ru

Невысокий порог входа в программу монетизации позволит стать ее участниками как уже популярным авторам, так и создателям новых групп.

Участие в программе обеспечит администраторам регулярный доход с каждого показа рекламы в видеоролике. В личном кабинете можно посмотреть статистику и размер заработка. Доход для каждого видео рассчитают индивидуально — в зависимости от глубины просмотра и количества зрителей.

Видео — один из самых популярных видов контента в «Одноклассниках». В сутки количество просмотров роликов составляет более 700 миллионов, а общее число загруженных видео во втором квартале 2022 года выросло на 11%.